Посол США в ЕС сообщал окружению Трампа о намерениях Зеленского в деле Байдена

Фото: Гордон Сондланд (facebook.com/Gordon Sondland)

Сондланд об этом сообщал исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома Мику Малвени

Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд сообщал нескольким представителям администрации президента США Дональда Трампа информацию относительно готовности президента Украины Владимира Зеленского начать расследование деятельности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные электронной переписки.

Издание отмечает, что Сондланд об этом сообщал исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома Мику Малвени, а также министру энергетики США Рику Перри.

В частности, в середине июля текущего года Сондланд попросил бывшего старшего директора по вопросам РФ Совета национальной безопасности Белого дома Тима Моррисона о том, чтобы тот запланировал телефонный разговор между Трампом и Зеленским. Моррисон, в частности, советовал ограничить доступ к записи разговора Трампа с Зеленским.

"Я только что говорил с Зеленским. Он готов принять звонок президента (США). Он уверит его в том, что планирует запустить абсолютно прозрачное расследование, в ходе которого не упустит ни одной детали", - говорил он.

Ранее сообщалось, что сотрудник посольства США в Украине Дэвид Холмс рассказал в Конгрессе, что Трамп летом 2019 года активно интересовался расследованием дела Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в Украине.

Кроме того, опубликована стенограмма первого разговора Трампа и Зеленского. Президент США, в частности, в апреле поздравил Зеленского с победой на выборах и пригласил его в Вашингтон.