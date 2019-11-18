Посол США в ЄС повідомляв оточенню Трампа про наміри Зеленського у справі Байдена

Фото: Гордон Сондланд (facebook.com/Gordon Sondland)

Сондланд про це повідомляв виконуючому обов’язки керівника апарату Білого дому Міку Малвені

Постійний представник США при ЄС Гордон Сондланд повідомляв кільком представникам адміністрації президента США Дональда Трампа інформацію щодо готовності президента України Володимира Зеленського почати розслідування діяльності колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина Хантера. Про це повідомила в неділю газета The Wall Street Journal з посиланням на дані електронного листування.

Видання зазначає, що Сондланд про це повідомляв виконуючому обов’язки керівника апарату Білого дому Міку Малвені, а також міністру енергетики США Ріку Перрі.

Зокрема, в середині липня поточного року Сондланд попросив колишнього старшого директора з питань РФ Ради національної безпеки Білого дому Тіма Моррісона про те, щоб той запланував телефонна розмова між Трампом і Зеленським. Моррісон, зокрема, радив обмежити доступ до запису розмови Трампа із Зеленським.

"Я тільки що говорив з Зеленським. Він готовий прийняти дзвінок президента (США). Він запевнить його в тому, що планує запустити абсолютно прозоре розслідування, в ході якого не упустить жодної деталі", - говорив він.

Раніше повідомлялось, що співробітник посольства США в Україні Девід Холмс розповів у Конгресі, що Трамп влітку 2019 року активно цікавився розслідуванням справи Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Джо Байдена, в Україні.

Крім того, опублікована стенограма першої розмови Трампа і Зеленського. Президент США, зокрема, в квітні привітав Зеленського з перемогою на виборах і запросив його до Вашингтона.