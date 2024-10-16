Посол США при НАТО про дозвіл на удари вглиб Росії: ми на тому ж місці, де й були

Обмеження для України

Нагадаємо, останні кілька місяців Україна намагається переконати партнерів переглянути обмеження на використання переданих далекобійних ракет. Таке озброєння українським захисникам надають США, Британія та Франція.

Україна пояснює необхідність зняття обмежень тим, що таким чином вона зможе атакувати російські військові об'єкти, що знаходяться на відстані кількох сотень кілометрів від кордону.

Але поки що ні США, ні Британія, ні Франція не дали свого дозволу.

Нещодавно заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна допустив, що союзники можуть ухвалити рішення про зняття обмежень для ЗСУ на майбутньому "Рамштайні", але відповідний анонс зроблять пізніше.

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