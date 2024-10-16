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Посол США при НАТО про дозвіл на удари вглиб Росії: ми на тому ж місці, де й були

Фото: Джуліанна Сміт, посол США при НАТО (facebook.com/Julianne Smith)
Автор: Іван Носальський, Роман Кот

Позиція США у питанні дозволу для ЗСУ на далекобійні удари по Росії не змінюється. Вашингтон продовжить надавати Україні допомогу, яка потрібна для захисту її території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг постійного представника США при НАТО Джуліанни Сміт для журналістів.

Сміт прокоментувала можливість зміни позиції Вашингтона щодо далекобійних українських ударів по території Росії.

"Я бачу, що ми все ще на тому ж місці, де ми були, а це те, що ми надамо всю необхідну Україні допомогу для захисту своєї території", - наголосила Сміт.

Вона також звернула увагу, що українські захисники дуже успішно використали передану країнами Заходу зброю, у тому числі в Криму та "багатьох інших місцях".

Обмеження для України

Нагадаємо, останні кілька місяців Україна намагається переконати партнерів переглянути обмеження на використання переданих далекобійних ракет. Таке озброєння українським захисникам надають США, Британія та Франція.

Україна пояснює необхідність зняття обмежень тим, що таким чином вона зможе атакувати російські військові об'єкти, що знаходяться на відстані кількох сотень кілометрів від кордону.

Але поки що ні США, ні Британія, ні Франція не дали свого дозволу.

Нещодавно заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна допустив, що союзники можуть ухвалити рішення про зняття обмежень для ЗСУ на майбутньому "Рамштайні", але відповідний анонс зроблять пізніше.

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