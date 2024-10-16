Посол США при НАТО о разрешении на удары вглубь России: мы на том же месте, где и были

Ограничения для Украины

Напомним, последние несколько месяцев Украина пытается убедить партнеров пересмотреть ограничения на использование переданных дальнобойных ракет. Такое вооружение украинским защитникам предоставляют США, Британия и Франция.

Украина объясняет необходимость снятия ограничений тем, что таким образом она сможет атаковать российские военные объекты, которые находятся на расстоянии нескольких сотен километров от границы.

Но пока что ни США, ни Британия, ни Франция не дали своего разрешения.

Недавно заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в комментарии YouTube-канала РБК-Украина предположил, что союзники могут принять решение о снятии ограничений для ВСУ на предстоящем "Рамштайне", но соответствующий анонс сделают позже.

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