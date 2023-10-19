UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посол спростував інформацію про 23 загиблих українців в Ізраїлі

Фото: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Інформація про загибель 23 українців в Ізраїлі не відповідає дійсності. Станом на 19 жовтня підтверджена загибель 18 громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі телемарафону.

"У нас підтверджена інформація стосовно 18 загиблих, не 23. Ця інформація (про загибель 23 українців, - ред.) не відповідає дійсності", - сказав посол.

Дипломат додав, що Україна залишається на другому місці після США за кількістю жертв внаслідок бойових дій в Ізраїлі. 

За словами посла, ситуація у Секторі Газа ще більше ускладнюється. У списку на евакуацію перебуває понад 300 осіб, а вночі була підтверджена загибель українки у Секторі Газа.

"Сподіваюсь, що все ж таки евакуація почнеться. Перші машини з гуманітарним вантажем пішли через Рафах (КПП на кордоні з Єгиптом, - ред.) у Сектор Газа. Сподіваюсь, що палестинська сторона, ХАМАС виконають свою обіцянку і випустять іноземців", - додав він.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора, 18 жовтня, посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський повідомив, що кількість загиблих в Ізраїлі українців різко зросла. За його словами, внаслідок бойових дій нібито загинули 23 громадяни України.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна наголошував, що це інформація Ізраїлю. Україна на той момент підтвердила загибель 13 громадян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльМЗС України