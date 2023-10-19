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Посол опроверг информацию о 23 погибших украинцах в Израиле

Фото: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Информация о гибели 23 украинцев в Израиле не соответствует действительности. По состоянию на 19 октября подтверждена гибель 18 граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука в эфире телемарафона.

"У нас подтверждена информация о 18 погибших, не 23. Эта информация (о гибели 23 украинцев, - ред.) не соответствует действительности", - сказал посол.

Дипломат добавил, что Украина остается на втором месте после США по количеству жертв в результате боевых действий в Израиле.

По словам посла, ситуация в Секторе Газа еще больше усложняется. В списке на эвакуацию находится более 300 человек, а ночью была подтверждена гибель украинки в Секторе Газа.

"Надеюсь, что все-таки эвакуация начнется. Первые машины с гуманитарным грузом пошли через Рафах (КПП на границе с Египтом, - ред.) в Сектор Газа. Надеюсь, что палестинская сторона, ХАМАС выполнят свое обещание и выпустят иностранцев", - добавил он.

Что этому предшествовало

Напомним, вчера, 18 октября, посол Израиля в Украине Михаил Бродский сообщил, что количество погибших в Израиле украинцев резко возросло. По его словам, в результате боевых действий якобы погибли 23 гражданина Украины.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина отмечал, что это информация Израиля. Украина в тот момент подтвердила гибель 13 граждан.

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