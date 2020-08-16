Посол в Словаччині першим з білоруських дипломатів підтримав акції протесту

Фото: Игорь Лещеня (скриншот)

Він сказав, що на акціях його родичі

Протести в Білорусі - посол в Словаччині Посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня підтримав учасників акцій протесту на тлі виборів президента. Він заявив, що солідарний з мітингувальниками.

Про це він сказав у відеозверненні в середу.

За словами дипломата, він підтримує право людей на демократичний вибір і акції протесту.

"Сотні моїх співвітчизників відчули на собі, що ряд представників правоохоронних органів в повній мірі відродили традиції НКВД в толерантній європейській Білорусі 21 століття. Я солідарний з тими, хто вийшов на вулиці білоруських міст з мирними ходами, щоб їх голос був почутий", - сказав Лещеня.

Посол додав, що в акціях беруть участь члени його сім'ї. Також він підтримав страйк на підприємствах в республіці, в тому числі в місті Жодіно, звідки він сам родом.

"Я щиро сподіваюся, що майбутнє моєї країни буде засновано на обліку позицій усіх верств суспільства і представників різних політичних сил. Білоруси вистраждали це право", - уклав Лещеня.

Нагадаємо, що за результатами голосування президентом Білорусі обрали чинного лідера країни Олександра Лукашенка.

У країні тривають масові протести.

Раніше Лукашенко заявив, що влада "заколисувати не треба мирними акціями і демонстраціями". підтримав мирні зібрання