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Посол про ситуацію з розглядом допомоги Україні в США: підстав говорити про "зраду" немає

Фото: посол України у США Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Питання щодо надання Сполученими Штатами Америки допомоги Україні рухається у правильному напрямку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в ефірі національного телемарафону.

"Ситуація надзвичайно складна, але підстав говорити про "зраду" точно немає. Все рухається у правильному напрямку, але це складний процес у виборчий рік. Ми робимо все для того, щоб законопроект про допомогу Україні було схвалено. І шанси надзвичайно великі", - сказала Маркарова.

Вона нагадала, що нещодавно у ЗМІ поширилась інформація щодо того, що Палата представників зареєструвала законопроект про допомогу лише Ізраїлю. Але, щоб закон в США став законом, він має бути проголосований обома палатами і підписаний президентом.

"Тому сьогодні ми очікуємо публікації Сенатом США двопартійного законопроекту, який включатиме Україну, Ізраїль, питання кордону та інші питання. Сподіваємось, що наступного дня після публікації почнеться розгляд законопроекту", - розповіла посол.

Затримка з фінансуванням допомоги Україні

Президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не було прийнято.

У Конгресі США точаться суперечки щодо подальшого фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи ухвалити імміграційне законодавство.

На початку січня у Білому домі заявили, що допомога Україні призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування.

За даними The Wall Street Journal, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечення допомоги Україні.

При цьому The Guardian повідомляє, що Конгрес США за крок від укладення угоди щодо відновлення допомоги для України.

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