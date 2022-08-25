Посол Симмонс: Великобритания не говорила, что вторжение РФ закончится через два-три дня

"Давайте проясним: Великобритания не говорила, что все закончится через два-три дня. Это Россия говорила: мы запустим "специальную операцию", которая завершится за неделю", - говорит Симмонс.

Посол Великобритании пояснила, что такие заявления были частью психологической операции.

"И это кое-кто подхватил. И вокруг этого риска была сформирована соответствующая реакция безопасности. Для кого-то это был риск, для кого-то реальность. Но вернемся к моему ответу на ваш самый первый вопрос: почему Борис Джонсон втянулся в процесс? Потому, что он знал, что угроза становится реальностью и он знал, что украинцы будут воевать. Так что это не наш случай - мы не думали, что все завершится через два-три дня", - объясняет Симмонс.

Она подчеркнула, в Британии всегда так думали и это зафиксировано, самый большой риск заключался в том, что это станет длительной войной на истощение.

"Так это выглядит (войной на истощение - ред.). Это то, чего никто не хотел, в том числе массовых жертв, которые мы видим, ударов по гражданским...Вместе с тем, я думаю, что это неправильно для любой страны предлагать, когда и как эта война может закончиться, - кроме Украины", - считает посол.

Она подытожила, что война в Украине завершится тогда, когда Россия остановит свое вторжение.

"И мы неоднократно об этом говорили. Россия выводит свои войска, возвращается к своим границам, и с этим покончено", - добавила Симмонс.

Напомним, в первый день вторжения России в Украину оккупанты попытались высадить десант и захватить аэродром в Гостомеле, как выяснилось из перехваченных разговоров СБУ, Москва надеялась, что захватит украинскую территорию за три дня.

Добавим, ранее мы рассказывали о статье The Washington Post. В ней утверждалось, что Россия готовилась к быстрому захвату Украины и подготовила два марионеточных правительства во главе с Януковичем и Медведчуком.

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