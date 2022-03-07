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Посол в Штатах Маркарова получила неправительственную награду для Зеленского

Автор: Антон Федорцив

Посол Украины в США Оксана Маркарова получила от руководителя Президентского фонда Рональда Рейгана Фредерика Райана медаль Свободы Рональда Рейгана для президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Офиса президента в Facebook.

Райан наградой отметил лидерство украинского президента и несгибаемость духа миллионов украинцев, которые отстаивают свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии. Глава фонда напомнил, что именно защите этих ценностей посвятил свою жизнь Рейган.

"Прежде всего, мы должны осознавать, что ни один арсенал, ни одно оружие в мировых арсеналах не такое мощное, как воля и моральное мужество свободных мужчин и женщин. Это то оружие, которого наши противники в современном мире не имеют", – напомнили слова 40-го президента США в фонде.

Фонд Рейгана ввел вручение медали Свободы в 1992 году. В разное время за "значительный и прочный вклад в развитие свободы в мире" ее получили Маргарет Тэтчер, Лех Валенса и другие.

Напомним, что США готовы ввести эмбарго на покупку российской нефти без европейских союзников.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиОксана Маркарова