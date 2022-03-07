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Посол у Штатах Маркарова отримала неурядову нагороду для Зеленського

Автор: Антон Федорців

Посол України у США Оксана Маркарова одержала від керівника Президентської фундації Рональда Рейгана Фредеріка Раяна медаль Свободи Рональда Рейгана для президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Офісу президента у Facebook.

Раян нагородою відзначив лідерство українського президента та незламність духу мільйонів українців, які відстоюють своє право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії. Очільник фундації нагадав, що саме захисту цих цінностей присвятив своє життя Рейган.

"Передусім ми маємо усвідомлювати, що жоден арсенал, жодна зброя у світових арсеналах не є такою могутньою, як воля та моральна мужність вільних чоловіків і жінок. Це та зброя, якої наші супротивники в сучасному світі не мають", – нагадали слова 40-го президента США у фонді.

Фундація Рейгана запровадила вручення медалі Свободи в 1992 році. У різний час за "значний та тривкий внесок у розвиток свободи у світі" її отримали Маргарет Тетчер, Лех Валенса та інші.

Нагадаємо, що США готові запровадити ембарго на купівлю російської нафти без європейських союзників.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиОксана Маркарова