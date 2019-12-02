Посол считает, что венграм трудно учиться на украинском языке

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто считает, что для национальных меньшинств украинского языка не должно быть так много в школе, и учить его трудно Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Главкома".

По его словам, учить украинскую трудно, потому что существует путаница с русским.

"Самый главный аргумент украинской стороны - это то, что венгры или другие нацменьшинства плохо или вообще не разговаривают на украинском языке. Но это опять же вопрос подхода, вопрос возможностей: сколько часов в неделю того или иного языка. Украинский подход заключается в том, что с 5 по 11 класс большинство предметов будут преподаваться на украинском", - сказал дипломат.

Он отметил, что венгерский подход заключается в том, что дети должны учиться на родном языке, так они лучше усваивают материал.

"Украинская излагалась бы п'пять раз в неделю. Думаю, это позволило бы изучать ее не хуже, чем так, как предлагает украинская сторона", - сказал Ійдярто.

Ранее посол заявлял, что на Закарпатье нет предпосылок для появления венгерского сепаратизма и дальнейшей автономии.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ожидает от президента Украины Владимира Зеленского решение языкового вопроса, которое возникло из-за "языковой" и "образовательный" законы.