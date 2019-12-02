Посол вважає, що угорцям важко навчатися українською мовою

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто вважає, що для національних меншин української мови не повинно бути так багато у школі, й вчити її важко Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю "Главкома".

За його словами, вчити українську важко, бо існує плутанина з російською.

"Найголовніший аргумент української сторони - це те, що угорці або інші нацменшини погано або взагалі не розмовляють українською мовою. Але ж це знову питання підходу, питання можливостей: скільки годин на тиждень тієї чи іншої мови. Український підхід полягає в тому, що з 5 по 11 клас більшість предметів будуть викладатися українською", - сказав дипломат.

Він зазначив, що угорський підхід полягає у тому, що діти повинні навчатися рідною мовою, бо так вони краще засвоюють матеріал.

"Українська викладалася б п'ять разів на тиждень. Думаю, це дозволило б вивчати її не гірше, ніж так, як пропонує українська сторона", - сказав Ійдярто.

Раніше посол заявляв, що на Закарпатті немає передумов для появи угорського сепаратизму і подальшої автономії.

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що очікує від президента України Володимира Зеленського вирішення мовного питання, яке виникло через "мовний" та "освітній" закони.