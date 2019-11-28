Посол Венгрии исключает сепаратизм и автономию на Закарпатье

Фото: Иштван Ийдярто (wikipedia.org)

Посол Венгрии заявил, что на Закарпатье не было конфликтов на почве национальности

На Закарпатье нет предпосылок для появления венгерского сепаратизма и дальнейшей автономии. Об этом в интервью "Главкому" заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

В частности, посол отметил, что на Закарпатье проживают 150 тыс. венгров при 1,2 млн украинцев.

"Какие предпосылки есть к сепаратизму, автономии? Или в Киеве думают, что большинство украинцев совсем "не наши", они прословацкие, провенгерские? Закарпатье - всегда было интересной территорией, но никогда там конфликтов между украинцами и другими нациями не было", - сказал Ийдярто.

Он подчеркнул, что после Первой мировой войны венгерские земли отошли разным странам.

"Получается, Венгрия сделала ошибку, не уничтожив нацменьшинства в свое время, чтобы не дать потом повод аннексировать свои территории? Но разве это правильная логика? Нет. Это логика войны, логика конфликта, которой не должно быть место. Мы прекрасно понимаем, что с Россией Украине очень сложно, достижения мира - это долгосрочный процесс", - добавил посол.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ открыла дело по сепаратизму союза венгров Закарпатья. Дело было открыто после того, как в газете "Карпаталия" появилась иллюстрация с окрашенными в цвета венгерского флага районами Закарпатской области.