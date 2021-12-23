Посол РФ в поздравлении эстонскому депутату пообещал не нападать на соседей

Российский дипломат Александр Петров направил эстонскому политику Марку Михкельсону праздничную открытку. В ней он пообещал, что Россия не планирует предпринимать агрессивных действий против своих соседей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на twiter-аккаунт главы комитета международных дел парламента Эстонии Марка Михкельсона.
"Похоже, что все мы неправильно понимаем Россию. Я получил рождественскую открытку от российского посла в Таллинне", - написал Михкельсон.
Согласно тому, что изображено и написано на фото, посол изначально поздравил Михкельсона с наступающими праздниками. Данный текст был напечатан на открытке. Однако впоследствии он от руки дописал, что в 2022 году Россия не планирует предпринимать агрессивных действий против своих соседей.
Напомним, после западных публикаций об угрозе вторжения России в Украину Москва решила пойти дальше и выдвинула ряд ультиматумов США и НАТО. Они включают отказ от перспективы вступления Украины в НАТО и от дальнейшего размещения ракет на ее территории, в противном случае российское руководство угрожает военным ответом.