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Посол РФ в поздравлении эстонскому депутату пообещал не нападать на соседей

Автор: Ольга Белей

Российский дипломат Александр Петров направил эстонскому политику Марку Михкельсону праздничную открытку. В ней он пообещал, что Россия не планирует предпринимать агрессивных действий против своих соседей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на twiter-аккаунт главы комитета международных дел парламента Эстонии Марка Михкельсона.

"Похоже, что все мы неправильно понимаем Россию. Я получил рождественскую открытку от российского посла в Таллинне", - написал Михкельсон.

Согласно тому, что изображено и написано на фото, посол изначально поздравил Михкельсона с наступающими праздниками. Данный текст был напечатан на открытке. Однако впоследствии он от руки дописал, что в 2022 году Россия не планирует предпринимать агрессивных действий против своих соседей.

Напомним, после западных публикаций об угрозе вторжения России в Украину Москва решила пойти дальше и выдвинула ряд ультиматумов США и НАТО. Они включают отказ от перспективы вступления Украины в НАТО и от дальнейшего размещения ракет на ее территории, в противном случае российское руководство угрожает военным ответом.

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Российская Федерация