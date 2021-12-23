Посол РФ в поздравлении эстонскому депутату пообещал не нападать на соседей

Российский дипломат Александр Петров направил эстонскому политику Марку Михкельсону праздничную открытку. В ней он пообещал, что Россия не планирует предпринимать агрессивных действий против своих соседей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на twiter-аккаунт главы комитета международных дел парламента Эстонии Марка Михкельсона.

"Похоже, что все мы неправильно понимаем Россию. Я получил рождественскую открытку от российского посла в Таллинне", - написал Михкельсон.

Согласно тому, что изображено и написано на фото, посол изначально поздравил Михкельсона с наступающими праздниками. Данный текст был напечатан на открытке. Однако впоследствии он от руки дописал, что в 2022 году Россия не планирует предпринимать агрессивных действий против своих соседей.