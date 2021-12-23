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Посол РФ у привітанні естонському депутату пообіцяв не нападати на сусідів

Автор: Ольга Белей

Російський дипломат Олександр Петров направив естонському політику Марку Міхкельсону святкову листівку. У ній він пообіцяв, що Росія не планує чинити агресивних дій проти своїх сусідів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на twiter-аккаунт голови комітету міжнародних справ парламенту Естонії Марка Міхкельсона.

"Схоже, що всі ми неправильно розуміємо Росію. Я отримав різдвяну листівку від російського посла в Таллінні", - написав Міхкельсон.

Згідно з тим, що зображено і написано на фото, посол спочатку привітав Міхкельсона з наступаючими святами. Даний текст був надрукований на листівці. Однак згодом він від руки дописав, що в 2022 році Росія не планує чинити агресивних дій проти своїх сусідів.

Нагадаємо, після західних публікацій про загрозі вторгнення Росії в Україну Москва вирішила піти далі і висунула ряд ультиматумів США і НАТО. Вони включають відмову від перспективи вступу України в НАТО і від подальшого розміщення ракет на її території, в іншому випадку російське керівництво погрожує військовою відповіддю.

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Російська Федерація