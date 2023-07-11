Посол Пристайко підтвердив навчання пілотів ЗСУ в Британії і розкрив деталі

"Кількість на першому етапі буде 20. Початок навчань - наприкінці цього місяця - на початку серпня. Цей курс буде розпочатий таким чином, щоби пілоти могли перейти потім на ті платформи, які будуть обрані", - сказав дипломат.

Він також нагадав, що Британія не експлуатує винищувачі F-16 і має інші літаки європейського виробництва.

На думку Пристайка, рішення Лондона почати тренування українських льотчиків розриває коло у дискусіях щодо наявності літаків і підготовки пілотів до роботи на них.

"Рішення Британії було в наступному: почнімо тренувати наших пілотів і даймо можливість нашим політикам прийняти остаточне рішення. На момент цього рішення в нас уже будуть пілоти, який пройдуть певний час підготовки", - повідомив посол.

Пристайко також поінформував, що загалом військову підготовку у Великій Британії цього року пройдуть понад 30 тис. українських солдатів і офіцерів різних родів військ.

"Дуже важливим елементом для нас залишається навчання (у Британії – ред.) наших солдатів і офіцерів. Минулого року було 10 тис., цього року понад 30 тис. буде навчено", - сказав він.

Навчання українських пілотів

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що коаліція з 11 країн почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні в Данії. При цьому в Румунії буде створено навчальний центр.

Хто увійшов до коаліції

Серед партнерів України, що увійшли до коаліції є Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Британія.

F-16 для України

Союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія.

Спочатку президент Володимир Зеленський сподівався, що навчання українців на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати за шість-сім місяців. Однак нещодавно він повідомив, що деякі країни затягують із графіками тренувань українських пілотів.

Сьогодні на саміті НАТО 11 країн створили коаліцію з навчання українських пілотів на F-16.

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