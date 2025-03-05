Посол пояснила, про який лист Зеленського Трамп говорив у Конгресі

"В дуже складній ситуації все ж рухаємося вперед, розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого президента Володимир Зеленський зачитав у своєму Зверненні до Нації президент Дональд Трамп і сказав "Я ціную, що він написав цей лист", - повідомила Маркарова.

Що сказав Трамп

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп виступав перед Конгресом США. Під час виступу Трамп заявив, що Штати отримали "потужний сигнал" від Росії про нібито готовність до миру, і також заявив про "лист" від Зеленського щодо готовності сісти за стіл переговорів якомога швидше.

Про що ще говорив Трамп у Конгресі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Виступ Трампа перед Конгресом США

Нагадаємо, раніше очікувалося, що Трамп у зверненні до Конгресу торкнеться кількох головних тем, серед яких має також обговорити шляхи припинення російсько-української війни.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Європа найближчим часом підготують план для сталого миру. А згодом президент України закликав до перемир'я в небі, на морі і в енергетиці.