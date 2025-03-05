Посол пояснила, про який лист Зеленського Трамп говорив у Конгресі

Посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що американський президент Дональд Трамп під час виступу у Конгресі мав на увазі допис президента Володимира Зеленського у Twitter.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Маркарова написала у Facebook.
"В дуже складній ситуації все ж рухаємося вперед, розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого президента Володимир Зеленський зачитав у своєму Зверненні до Нації президент Дональд Трамп і сказав "Я ціную, що він написав цей лист", - повідомила Маркарова.
Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп виступав перед Конгресом США. Під час виступу Трамп заявив, що Штати отримали "потужний сигнал" від Росії про нібито готовність до миру, і також заявив про "лист" від Зеленського щодо готовності сісти за стіл переговорів якомога швидше.
Про що ще говорив Трамп у Конгресі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, раніше очікувалося, що Трамп у зверненні до Конгресу торкнеться кількох головних тем, серед яких має також обговорити шляхи припинення російсько-української війни.
Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Європа найближчим часом підготують план для сталого миру. А згодом президент України закликав до перемир'я в небі, на морі і в енергетиці.
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