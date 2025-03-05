Посол объяснила, о каком письме Зеленского Трамп говорил в Конгрессе

"В очень сложной ситуации все же движемся вперед, развиваем отношения и продвигаем наши приоритеты. Сообщение нашего президента Владимир Зеленский зачитал в своем Обращении к Нации президент Дональд Трамп и сказал "Я ценю, что он написал это письмо", - сообщила Маркарова.

Что сказал Трамп

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп выступал перед Конгрессом США. Во время выступления Трамп заявил, что Штаты получили "мощный сигнал" от России о якобы готовности к миру, и также заявил о "письме" от Зеленского о готовности сесть за стол переговоров как можно скорее.

О чем еще говорил Трамп в Конгрессе - читайте в материале РБК-Украина.

Выступление Трампа перед Конгрессом США

Напомним, ранее ожидалось, что Трамп в обращении к Конгрессу затронет несколько главных тем, среди которых должен также обсудить пути прекращения российско-украинской войны.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа в ближайшее время подготовят план для устойчивого мира. А впоследствии президент Украины призвал к перемирию в небе, на море и в энергетике.