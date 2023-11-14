Посол Японії: я повністю підтримую ідею членства України в НАТО

"Якщо ви запитаєте мене, чи можливі мирні відносини між Росією та Україною, я дуже сподіваюся, що після війни відносини покращаться. Але ми маємо пам'ятати, що Україна є жертвою і на Україну нападають без будь-якої провокації. Тому я повністю підтримую ідею членства України до НАТО", - сказав Кунінорі.

Посол зазначив, що доки членство в НАТО не буде реалізовано, Україна, зі зрозумілих причин, має створити мережу двосторонніх гарантій безпеки, завдяки яким зможе бути впевнена, що її суверенітет і територіальна цілісність ніколи не будуть порушені або атаковані якоюсь країною.

Вступ України до НАТО

Україна планувала отримати запрошення на вступ до Альянсу під час саміту у Вільнюсі, який відбувся цього літа. Київ розуміє, що матиме змогу приєднатись до НАТО лише після завершення бойових дій, втім планував отримати своєрідний політичний сигнал від союзників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови".

Зокрема країни-члени НАТО, під час саміту, погодились, що Україна зможе вступити до Альянсу без Плану дій щодо членства за дещо спрощеною процедурою.