Посол Польши сообщил о состоянии открытия РФ архивных документов Катынского расстрела

Фото: Бартош Цихоцкий (twitter.com/upmpnews)

Посол Польши сообщил, что РФ не признает этих людей жертвами преследования

Посол Польши рассказал, открыла ли Россия по состоянию на сейчас архивные документы, касающиеся Катынского расстрела. Об этом в ходе мероприятия сообщил посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Не все открыты. К сожалению россияне, согласно договоренностям, классифицировали и частично закрыли. В российских официальных документах публичная правда, утверждения и вопроса указывают на ответственность Германии, однако это неправда", - рассказал он, отвечая на вопрос о том, открыты ли архивы.

По его словам, правда об этих расстрелах скрыта.

"Официальная Россия не признает этих людей жертвами политического преследования Советского союза", - добавил он.

Он также рассказал, почему каждый год на части кладбища “Быковнянские могилы”, собираются люди.

"Это место массового убийства. Это большая травма для польской нации", - рассказал он.

Отметим, что в Киеве состоялось торжественное чествование жертв в связи с годовщиной Катынского расстрела.

Торжественное чествование польских граждан - жертв этого преступления запланировано в Национальном мемориальном комплексе “Быковнянские могилы” с участием посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого продолжалось почти час на польской и украинской части кладбища “Быковнянские могилы”.

Отметим, Катынский расстрел - это обобщенное название военного преступления, массовой казни польских граждан, проведенной органами НКВД СССР по совершенно секретным приказом партийно-государственного руководства СССР одновременно в нескольких местах - главным образом в Катынском лесу (близ села Катынь Смоленской области), в тюрьме города Калинин (ныне Тверь) и в Харькове весной 1940 года

Ранее РБК-Украина сообщало, что Польша назначила нового посла в Украине. В Министерстве иностранных дел (МИД) Польши сообщили, что министр польского МИД Яцек Чапутович передал Бартошу Ціхоцькому, который занимал должность его заместителя, назначение на должность нового посла в Украине.