Посол Польщі повідомив про стан відкриття Росією архівних документів Катинського розстрілу

Фото: Бартош Ціхоцький (twitter.com/upmpnews)

Посол Польщі повідомив, що РФ не визнає цих людей жертвами переслідування

Посол Польщі розповів, чи відкрила Росія станом на зараз архівні документи стосовно Катинського розстрілу. Про це в ході заходу повідомив посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький, передає кореспондент РБК-Україна.

"Не усі відкриті. На жаль росіяни, відповідно до домовленостей, класифікували і частково закрили. У російських офіційних документах публічна правда, ствердження і питання вказують на відповідальність Германії, однак це неправда", - розказав він, відповідаючи на питання про те, чи відкриті архіви.

За його словами, правда про ці розстріли прихована.

"Офіційна Росія не визнає цих людей жертвами політичного переслідування Радянського союзу", - додав він.

Він також розповів, чому кожного року на частині цвинтаря “Биківнянські могили” збираються люди.

"Це місце масового вбивства. Це велика травма для польської нації", - розказав він.

Відмітимо, що у Києві відбулося урочисте вшанування жертв у зв`язку з річницею Катинського розстрілу.

Урочисте вшанування польських громадян - жертв цього злочину заплановано в Національному меморіальному комплексі “Биківнянські могили” за участю посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького тривало майже годину на польській і українській частині цвинтаря “Биківнянські могили”.

Зазначимо, Катинський розстріл - це узагальнена назва воєнного злочину, масової страти польських громадян, здійсненої органами НКВС СРСР за цілком секретним наказом партійно-державного керівництва СРСР одночасно у декількох місцях - головним чином у Катинському лісі (поблизу села Катинь Смоленської області), в тюрмі міста Калінін (нині Твер) та в Харкові навесні 1940 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Польща призначила нового посла в Україні. В Міністерстві закордонних справ (МЗС) Польщі повідомили, що міністр польського МЗС Яцек Чапутович передав Бартошу Ціхоцькому, який займав посаду його заступника, номінацію на посаду нового посла в Україні.