Посол ответила, как отреагирует США, если Россия аннексирует новые территории Украины

США непременно отреагирует, если Россия осмелится аннексировать новооккупированные территории Украины. Тем временем Вашингтон продолжает работать над антироссийскими санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк в интервью "Радио Свобода".

"Это то (аннексия новооккупированных территорий Россией - ред.), за чем мы внимательно следим. И это то, на что мы считаем, необходимо давать ответ. Это возмутительно, что Россия пытается аннексировать территорию Украины. Но это не неожиданно", - отметила Бринк.

Она напомнила, как это было в оккупированном Крыму в 2014 году, предполагая что россияне "используют ту же методичку".

"Мы видим, что в Херсоне и других частях Украины, которые сейчас оккупированы Россией, пытаются выдавать паспорта, потребовать русский язык в школах и администрациях, устанавливать прокси-лидеров в этих администрациях. Это возмутительно, и не соответствует международному праву", - подчеркнула Бринк.

По ее словам, позиция США заключается в том, чтобы одновременно привлекать внимание к этому и убедиться в том, что ее партнеры и союзники об этом знают, а затем предпринять шаги, если Россия все же решит это сделать.

"Мы продолжим накладывать санкции против прокси-чиновников и принимать другие меры, которые в будущем не позволят когда-либо признать подобную аннексию", - подытожила посол.

Напомним, как ранее заявили в Белом доме, Россия готовит почву для аннексии новооккупированных территорий Украины, а также намерена в ускоренном порядке ввести рубль в качестве основной валюты.

По данным издания Bloomberg, у президента России Владимира Путина спешат провести "референдумы" до 15 сентября.

Добавим, в украинской разведке поясняют, слова российского министра Сергея Лаврова о том, что РФ "меняет географию" войны как раз указывает, что страна-агрессор намерена решить так называемый "статус" оккупированной Херсонской и часть Запорожской области.

Между тем в США хотят увеличить объемы поставок тяжелого вооружения для Украины, чтобы остановить Россию от аннексии новых территорий.

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