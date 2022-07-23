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США хотят дать больше оружия Украине перед угрозой аннексии новых территорий

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Суббота 23 июля 2022 00:02
США хотят дать больше оружия Украине перед угрозой аннексии новых территорий Фото: США хотят дать больше оружия Украине (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах хотят увеличить объемы поставок вооружения для Украины. Тяжелая техника поможет остановить Россию от аннексии новых территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского журналиста Джека Детча.

По словам репортера Foreign Policy, в Пентагоне "очень обеспокоены планами РФ по потенциальной аннексии новых украинских земель.

"США и европейские союзники рассматривают возможность увеличения поставок оружия в Украину, чтобы остановить Россию от аннексии новых земель", - отметил Джек Детч.

Напомним, в США сейчас обдумывают целесообразность потенциального предоставления Украине истребителей. В любом случае передать самолеты немедленно или даже в краткосрочной перспективе не удастся.

Сейчас в администрации Джо Байдена осталось 6 млрд долларов из выделенных на военную помощь Украине денег.

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