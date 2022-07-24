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Посол відповіла, як відреагує США, якщо Росія анексує нові території України

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Київ, Неділя 24 липня 2022 14:27
Посол відповіла, як відреагує США, якщо Росія анексує нові території України Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

США неодмінно відреагує, якщо Росія наважиться анексувати новоокуповані території України. Тим часом Вашингтон продовжує працювати над антиросійськими санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Це те (анексія новоокупованих територій Росією - ред.), за чим ми уважно стежимо. І це те, на що ми вважаємо, необхідно давати відповідь. Це обурливо, що Росія намагається анексувати територію України. Але це не несподівано", - зазначила Брінк.

Вона нагадала, як це було в окупованому Криму у 2014 році, припускаючи що росіяни "використовують ту ж методичку".

"Ми бачимо, що в Херсоні та інших частинах України, які зараз окуповані Росією, намагаються видавати паспорти, вимагати російську мову в школах та адміністраціях, встановлювати проксі-лідерів у цих адміністраціях. Це обурливо, і не відповідає міжнародному праву", - наголосила Брінк.

За її словами, позиція США полягає в тому, щоб водночас привертати увагу до цього і переконатися в тому, що її партнери та союзники про це знають, а потім вжити кроків, якщо Росія все ж вирішить це зробити.

"Ми продовжимо накладати санкції проти проксі-посадовців і вживати інших заходів, які в майбутньому не дозволять коли-небудь визнати подібну анексію", - підсумувала посол.

Нагадаємо, як раніше заявили в Білому домі, Росія готує ґрунт для анексії новоокупованої території України, також має намір в прискореному порядку ввести рубль в якості основної валюти.

За даними видання Bloomberg, у президента Росії Володимира Путіна поспішають провести "референдуми" до 15 вересня.

Додамо, в українській розвідці пояснюють, слова російського міністра Сергія Лаврова про те, що РФ "змінює географію" війни саме вказує на те, що країна-агресор має намір вирішити так званий "статус" окупованої Херсонської та частину Запорізької області.

Тим часом у США хочуть збільшити обсяги постачання важкого озброєння для України, щоб зупинити Росію від анексії нових територій.

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