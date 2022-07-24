Посол відповіла, як відреагує США, якщо Росія анексує нові території України
США неодмінно відреагує, якщо Росія наважиться анексувати новоокуповані території України. Тим часом Вашингтон продовжує працювати над антиросійськими санкціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Це те (анексія новоокупованих територій Росією - ред.), за чим ми уважно стежимо. І це те, на що ми вважаємо, необхідно давати відповідь. Це обурливо, що Росія намагається анексувати територію України. Але це не несподівано", - зазначила Брінк.
Вона нагадала, як це було в окупованому Криму у 2014 році, припускаючи що росіяни "використовують ту ж методичку".
"Ми бачимо, що в Херсоні та інших частинах України, які зараз окуповані Росією, намагаються видавати паспорти, вимагати російську мову в школах та адміністраціях, встановлювати проксі-лідерів у цих адміністраціях. Це обурливо, і не відповідає міжнародному праву", - наголосила Брінк.
За її словами, позиція США полягає в тому, щоб водночас привертати увагу до цього і переконатися в тому, що її партнери та союзники про це знають, а потім вжити кроків, якщо Росія все ж вирішить це зробити.
"Ми продовжимо накладати санкції проти проксі-посадовців і вживати інших заходів, які в майбутньому не дозволять коли-небудь визнати подібну анексію", - підсумувала посол.
Нагадаємо, як раніше заявили в Білому домі, Росія готує ґрунт для анексії новоокупованої території України, також має намір в прискореному порядку ввести рубль в якості основної валюти.
За даними видання Bloomberg, у президента Росії Володимира Путіна поспішають провести "референдуми" до 15 вересня.
Додамо, в українській розвідці пояснюють, слова російського міністра Сергія Лаврова про те, що РФ "змінює географію" війни саме вказує на те, що країна-агресор має намір вирішити так званий "статус" окупованої Херсонської та частину Запорізької області.
Тим часом у США хочуть збільшити обсяги постачання важкого озброєння для України, щоб зупинити Росію від анексії нових територій.
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