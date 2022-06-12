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Посол об отказе Берлина предоставить БМП Marder: Украина истекает кровью на ваших глазах

Новина українською →
Берлин, Воскресенье 12 июня 2022 15:59
Посол об отказе Берлина предоставить БМП Marder: Украина истекает кровью на ваших глазах Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Германия затягивает поставки Украине боевых машин пехоты Marder, которые уже модернизированы и могут быть отправлены в Киев немедленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Германии Андрея Мельника в Twitter.

"Уважаемое правительство. Почему вы отказываете украинской армии в боевых машинах пехоты Marder, которые могут быть немедленно поставлены компанией Rheinmetall, в то время как Украина на ваших глазах истекает кровью на Донбассе? 109 дней истребительной войны России. ПОЧЕМУ?", - написал он.

Напомним, ранее гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что несколько БМП Marder могут быть отправлены в Украину, однако Бундестаг не одобряет поставку.

Ранее сообщалось, что правительство Германии пообещало Украине поставки тяжелого вооружения, но заявило, что о графиках передачи говорить сейчас сложно.

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