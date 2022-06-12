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Немецкий концерн Rheinmetall готов отправить Украине БМП Marder

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Берлин, Воскресенье 12 июня 2022 14:47
Немецкий концерн Rheinmetall готов отправить Украине БМП Marder Фото: Немецкий концерн Rheinmetall готов отправить Украине БМП Marder (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Немецкая концерн Rheinmetall готов немедленно передать Украине несколько БМП Marder. Они были сняты с хранения, модернизированы и теперь ждут разрешения Бундестага.

Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По его словам, пять машин уже готовы к отправке. В целом компания сейчас модернизирует 100 таких БМП.

"Сейчас идет ремонт 100 боевых машин пехоты Marder, первые машины уже готовы. Когда и куда их доставить, решает федеральное правительство", - заявил Паппергер.

Кроме этого, на заводе модернизируют 88 танков Leopard.

Напомним, правительство Германии пообещало Украине поставки тяжелого вооружения, но заявил, что о графиках передачи говорить сейчас сложно.

Добавим, ранее СМИ сообщали, что немецкое правительство блокирует поставки боевых машин пехоты (БМП) "Мардер" Украине.

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