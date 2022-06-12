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Посол про відмову Берліна надати БМП Marder: Україна стікає кров'ю на ваших очах

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Берлін, Неділя 12 червня 2022 15:59
Посол про відмову Берліна надати БМП Marder: Україна стікає кров'ю на ваших очах Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина затягує поставки Україні бойових машин піхоти Marder, які вже модернізовані і можуть бути відправлені до Києва негайно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Німеччині Андрія Мельника в Twitter.

"Шановний уряд. Чому ви відмовляєте українській армії в бойових машинах піхоти Marder, які можуть бути негайно поставлені компанією Rheinmetall в той час, як Україна на ваших очах стікає кров'ю на Донбасі? 109 днів винищувальної війни Росії. Чому?",- написав він.

Нагадаємо, раніше гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що кілька БМП Marder можуть бути відправлені в Україну, однак бундестаг не схвалює поставку.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини пообіцяв Україні поставки важкого озброєння, але заявило, що про графіки передачі говорити зараз складно.

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