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Зеленский может встретиться с Байденом в июне: в ОП назвали условие

Новина українською →
Киев, Среда 19 мая 2021 17:53
Зеленский может встретиться с Байденом в июне: в ОП назвали условие Коллаж РБК-Украина: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом может состояться в июне 2021 года. В это время президент США будет находиться с рабочим визитом в Европе.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире "Украина 24".

По словам Жовквы, такая встреча может состояться, если позволит график Байдена.

"График президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется. Безусловно, если такая возможность появится в графиках обоих президентов, такая встреча обязательно состоится", - сказал он.

В июне Байден планирует совершить поездку в Европу, что станет его первым зарубежным визитом с начала президентства. Во время своего европейского турне американский лидер планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Напомним, недавно руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что есть основания полагать, что встреча Зеленского с Байденом вскоре состоится. Этот вопрос обсуждался во время визита в Украину госсекретаря США.

Кроме того, украинский посол в США Оксана Маркарова подчеркивала, что Украина готова к любым форматам встречи Зеленского и Байдена.

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