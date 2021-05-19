Зеленский может встретиться с Байденом в июне: в ОП назвали условие

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом может состояться в июне 2021 года. В это время президент США будет находиться с рабочим визитом в Европе.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире "Украина 24" .

"График президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется. Безусловно, если такая возможность появится в графиках обоих президентов, такая встреча обязательно состоится ", - сказал он.

По словам Жовквы, такая встреча может состояться, если позволит график Байдена.

В июне Байден планирует совершить поездку в Европу, что станет его первым зарубежным визитом с начала президентства. Во время своего европейского турне американский лидер планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Напомним, недавно руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что есть основания полагать, что встреча Зеленского с Байденом вскоре состоится. Этот вопрос обсуждался во время визита в Украину госсекретаря США.

Кроме того, украинский посол в США Оксана Маркарова подчеркивала, что Украина готова к любым форматам встречи Зеленского и Байдена.