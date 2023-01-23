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Посол про нове вето Угорщини: аргумент "не хочу" в ЄС не працює

Фото: посол України при ЄС Всеволод Ченцов (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Угорщина не зможе постійно використовувати право вето у спільних рішеннях країн ЄС, зокрема тих, що стосуються України. Для цього Будапешту знадобляться раціональні аргументи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України при ЄС Всеволода Ченцова.

"Угорщина, як і всі держави-члени ЄС намагається захищати свої інтереси. Але досить часто вона намагається це робити за рахунок інших, у тому числі України, і Україна стає заручником цих складних ситуацій всередині ЄС. Тож вони можуть намагатися заблокувати все що завгодно. Чи є у них можливість це робити? Це завжди баланс. Якщо ти переходиш певні червоні лінії, тебе перестають сприймати і ти опиняєшся в ізоляції", - зазначив він.

За словами посла, Будапешту знадобляться раціональні аргументи, щоб блокувати подальші європейські санкції проти Росії.

"Вже були спроби Угорщини ставити знак питання щодо продовження санкцій щодо групи осіб, російських олігархів. Ця спроба була невдалою. Звісно, ще має бути ухвалене рішення, але це свідчить, що в Угорщини немає реальних аргументів, чому вони виступають проти продовження таких санкцій. Аргумент "не хочу" - у ЄС це так не працює", - пояснив посол.

Ченцов додав, що держава має довести, чому таке рішення є важливим не тільки для неї, а й для всього ЄС, аргументувати його і здобути більшість.

"Я вважаю, що це приречено на поразку", - констатував посол.

Як повідомлялося, Угорщина заблокувала сьомий транш допомоги ЄС на озброєння для України.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр пояснила, як Україна працює над блокуваннями Угорщиною рішень ЄС.

До того ж Угорщина хоче виключити зі списку санкцій ЄС дев'ять російських олігархів.

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