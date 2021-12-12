ru ua
Вс, 12 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Посол о "Нормандии": в Берлине сомневаются, что удастся реанимировать этот формат

Новина українською →
Воскресенье 12 декабря 2021 21:31
Посол о "Нормандии": в Берлине сомневаются, что удастся реанимировать этот формат Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (mfa.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что в Германии сомневаются, что новому правительству удастся реанимировать нормандский формат. В частности, речь идет о возобновлении доверия к России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Зеркало недели".

"Так что, по моему мнению, в Берлине все же сомневаются, что новому правительству удастся этот формат реанимировать. Речь идет именно о полной реанимации "Нормандии", о восстановлении любого доверия к России. Потому что доверие почти полностью уничтожено", - заявил посол.

По его словам, бывший канцлер Германии Ангела Меркель перестала доверять словам президента России Владимира Путина.

"Госпожа Меркель постоянно звонила по телефону Путину. Мы даже перестали считать, сколько этих звонков было за последние семь лет. Но у нас создалось впечатление, что когда в начале канцлер была склонна доверять услышанному от него, то в последнее время нет. Путин просто перестал выполнять какие-либо обещания", - добавил Мельник.

Напомним, ранее Мельник заявил, что президент Владимир Зеленский может провести в Брюсселе нормандскую встречу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Андрей Мельник Нормандский формат
NEWS
На Донбассе военный подорвался на мине. Ее обломки передадут в международные организации
На Донбассе военный подорвался на мине. Ее обломки передадут в международные организации
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет