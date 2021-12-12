Посол о "Нормандии": в Берлине сомневаются, что удастся реанимировать этот формат

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что в Германии сомневаются, что новому правительству удастся реанимировать нормандский формат. В частности, речь идет о возобновлении доверия к России.

"Так что, по моему мнению, в Берлине все же сомневаются, что новому правительству удастся этот формат реанимировать. Речь идет именно о полной реанимации "Нормандии", о восстановлении любого доверия к России. Потому что доверие почти полностью уничтожено", - заявил посол.

По его словам, бывший канцлер Германии Ангела Меркель перестала доверять словам президента России Владимира Путина.

"Госпожа Меркель постоянно звонила по телефону Путину. Мы даже перестали считать, сколько этих звонков было за последние семь лет. Но у нас создалось впечатление, что когда в начале канцлер была склонна доверять услышанному от него, то в последнее время нет. Путин просто перестал выполнять какие-либо обещания", - добавил Мельник.