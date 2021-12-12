ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посол про "Нормандію": у Берліні сумніваються, що вдасться реанімувати цей формат

Новость на русском →
Неділя 12 грудня 2021 21:31
Посол про "Нормандію": у Берліні сумніваються, що вдасться реанімувати цей формат Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (mfa.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що в Німеччині сумніваються, що новому уряду вдасться реанімувати нормандський формат. Зокрема, мова йде про відновлення довіри до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Дзеркало тижня".

"Так що, на мою думку, в Берліні все ж сумніваються, що новому уряду вдасться цей формат реанімувати. Йдеться саме про повну реанімацію "Нормандії", про відновлення будь-якої довіри до Росії. Тому що довіра майже повністю знищена", - заявив посол.

За його словами, колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель перестала довіряти словам президента Росії Володимира Путіна.

"Пані Меркель постійно телефонувала Путіну. Ми навіть перестали рахувати, скільки цих дзвінків було за останні сім років. Але у нас склалося враження, що коли на початку канцлер була схильна довіряти почутому від нього, то останнім часом ні. Путін просто перестав виконувати будь-які обіцянки", - додав Мельник.

Нагадаємо, раніше Мельник заявив, що президент Володимир Зеленський може провести в Брюсселі нормандську зустріч.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Андрей Мельник Нормандський формат
NEWS
На Донбасі військовий підірвався на міні. Її уламки передадуть в міжнародні організації
На Донбасі військовий підірвався на міні. Її уламки передадуть в міжнародні організації
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет