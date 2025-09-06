Посол Німеччини в Україні залишає посаду: він очолить розвідку ФРН

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер повідомив, що покидає свою посаду. Він очолить німецьку розвідку.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він заявив у своєму відеозверненні, яке опублікувало посольство ФРН у Києві.

"Після двох інтенсивних і насичених років мій час на посаді посла Німеччини в Україні сьогодні добігає кінця. Для мене було честю представляти свою країну тут, в Україні, у цей особливий час. Україна глибоко вразила мене її людьми, їхньою відвагою, рішучістю та непохитною вірою в хороше майбутнє", - сказав Єгер.

Він також висловив подяку всім, хто "був з ним на шляху", і зазначив, що Німеччина "твердо стоїть" на боці України.

"Друзі стоять пліч-о-пліч", - додав він українською.

За даними ЗМІ. наступник Єгера прибуде до Києва у середині вересня - ним стане Хайко Томс.

"Я залишаю Україну як посол, але залишаюся тісно пов'язаним із цією країною", - наголосив Єгер.