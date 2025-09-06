Посол Германии в Украине покидает пост: он возглавит разведку ФРГ

Посол Германии в Украине Мартин Егер сообщил, что покидает свою должность. Он возглавит немецкую разведку.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он заявил в своем видеообращении, которое опубликовало посольство ФРГ в Киеве.

"После двух интенсивных и насыщенных лет мое время в должности посла Германии в Украине сегодня подходит к концу. Для меня было честью представлять свою страну здесь, в Украине, в это особое время. Украина глубоко поразила меня ее людьми, их отвагой, решимостью и непоколебимой верой в хорошее будущее", - сказал Йегер.

Он также выразил благодарность всем, кто "был с ним на пути", и отметил, что Германия "твердо стоит" на стороне Украины.

"Друзья стоят бок о бок", - добавил он на украинском.

По данным СМИ. преемник Егера прибудет в Киев в середине сентября - им станет Хайко Томс.

"Я покидаю Украину как посол, но остаюсь тесно связанным с этой страной", - подчеркнул Йегер.