Посол у Німеччині сподівається на прямі поставки танків Leopard 2 в Україну

"У нас є підстави сподіватися, що буде прийнято рішення про поставку Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну. Нам потрібні ці бойові танки", - сказав він.

Макєєв зазначив, що зволікати з постачання танків не можна, а побоювання Німеччини про нібито провокації Росії безпідставні.

"Час припинити розмови про те, що ми не хочемо провокувати Росію. Що ще може статися? Скільки ще має бути Буч, Маріуполів чи Ізюмів - місць зґвалтувань і масових поховань?" - наголосив дипломат.

Посол відзначив лідерську роль Німеччини у постачанні системи ППО IRIS-T. За його словами, Берлін повинен продовжити надавати Україні озброєння.

"Ми розраховуємо на цю лідерську роль і в інших системах озброєння. Це і основні бойові танки, і бронемашини, такі як Leopard, Marder, Füchse і Dingo", - додав він.