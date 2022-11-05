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Посол у Німеччині сподівається на прямі поставки танків Leopard 2 в Україну

Фото: Україна очікує на прямі поставки танків Leopard 2 з Німеччини (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна сподівається на прямі постачання танків Leopard 2 з Німеччини. Переговори з цього приводу вже ведуться.

Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв'ю медіагрупі Funke, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

"У нас є підстави сподіватися, що буде прийнято рішення про поставку Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну. Нам потрібні ці бойові танки", - сказав він.

Макєєв зазначив, що зволікати з постачання танків не можна, а побоювання Німеччини про нібито провокації Росії безпідставні.

"Час припинити розмови про те, що ми не хочемо провокувати Росію. Що ще може статися? Скільки ще має бути Буч, Маріуполів чи Ізюмів - місць зґвалтувань і масових поховань?" - наголосив дипломат.

Посол відзначив лідерську роль Німеччини у постачанні системи ППО IRIS-T. За його словами, Берлін повинен продовжити надавати Україні озброєння.

"Ми розраховуємо на цю лідерську роль і в інших системах озброєння. Це і основні бойові танки, і бронемашини, такі як Leopard, Marder, Füchse і Dingo", - додав він.

Нагадаємо, вчора США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів, який включає танки Т-72.

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