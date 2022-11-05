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Посол в Германии надеется на прямые поставки танков Leopard 2 в Украину

Фото: Украина ожидает прямых поставок танков Leopard 2 из Германии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина надеется на прямые поставки танков Leopard 2 из Германии. Переговоры на этот счет уже ведутся.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью медиагруппе Funke, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

"У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о поставке Leopard 2 из Германии прямо в Украину. Нам нужны эти боевые танки", - сказал он.

Макеев отметил, что затягивать с поставками танков нельзя, а опасения Германии о якобы провокациях России безосновательны.

"Время прекратить разговоры о том, что мы не хотим провоцировать Россию. Что еще может произойти? Сколько еще предстоит Буч, Мариуполей или Изюмов - мест изнасилований и массовых захоронений?" - подчеркнул дипломат.

Посол отметил лидерскую роль Германии в передаче системы ПВО IRIS-T. По его словам, Берлин должен продолжить предоставлять Украине вооружение.

"Мы рассчитываем на эту лидерскую роль и в других системах вооружения. Это и основные боевые танки и бронемашины, такие как Leopard, Marder, Füchse и Dingo", - добавил он.

Напомним, вчера США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов, включающем танки Т-72.

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