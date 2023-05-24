Посол в Німеччині показав танки Leopard 1, які отримає Україна

Він зазначив, що партнери передадуть Україні 110 танків Leopard 1A5. Проте посол не розкрив терміни постачань техніки.

"110 Leopard 1A5. Вже скоро", - написав Макеєв у соцмережах.

Варто зазначити, німецький Leopard 1A5 є старішою моделлю танка Leopard 2. Німеччина розпочала виробництво цієї техніки у 1956 році. Leopard 1A5 став першим німецьким танком, створеним після Другої світової війни. Він досі залишається на озброєнні в багатьох країнах.

Танки Leopard для України

Нагадаємо, партнери створили танкову коаліцію для України, щоб озброїти нашу армію сучаснішою технікою. Зокрема, низка європейських країн та Канада ухвалили рішення передати Україні німецькі Leopard 2. Частина з них вже прибула в Україну.

Проте, крім сучасніших, Німеччина, Данія та Нідерланди пообіцяли передати українському війську ще 110 танків Leopard 1. Українські військові вже тренуються на німецьких машинах.

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