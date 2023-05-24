RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посол в Германии показал танки Leopard 1, которые получит Украина

Фото: танки Leopard 1A5 получит Украину от партнеров (wikimedia org Rainer_Lippert)
Автор: Наталья Юрченко

Посол Украины в Германии Алексей Макеев показал танки Leopard 1A5. Их скоро получит украинская армия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на дипломата в Twitter.

Он отметил, что партнеры передадут Украине 110 танков Leopard 1A5. Однако посол не уточнил сроки поставок техники.

"110 Leopard 1A5. Уже скоро", - написал Макеев в соцсетях.

Немецкий Leopard 1A5 является более старой моделью танка Leopard 2. Германия начала производство этой техники в 1956 году. Leopard 1A5 стал первым немецким танком, созданным после Второй мировой войны. Он все еще остается на вооружении во многих странах.

Танки Leopard для Украины

Напомним, партнеры создали танковую коалицию для Украины, чтобы вооружить нашу армию более современной техникой. В частности, ряд европейских стран и Канада приняли решение передать Украине немецкие Leopard 2. Часть из них уже прибыла в Украину.

Однако, помимо более современных, Германия, Дания и Нидерланды пообещали передать украинскому войску еще 110 танков Leopard 1. Украинские военные уже тренируются на немецких машинах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь