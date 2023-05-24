Посол в Германии показал танки Leopard 1, которые получит Украина

Он отметил, что партнеры передадут Украине 110 танков Leopard 1A5. Однако посол не уточнил сроки поставок техники.

"110 Leopard 1A5. Уже скоро", - написал Макеев в соцсетях.

Немецкий Leopard 1A5 является более старой моделью танка Leopard 2. Германия начала производство этой техники в 1956 году. Leopard 1A5 стал первым немецким танком, созданным после Второй мировой войны. Он все еще остается на вооружении во многих странах.

Танки Leopard для Украины

Напомним, партнеры создали танковую коалицию для Украины, чтобы вооружить нашу армию более современной техникой. В частности, ряд европейских стран и Канада приняли решение передать Украине немецкие Leopard 2. Часть из них уже прибыла в Украину.

Однако, помимо более современных, Германия, Дания и Нидерланды пообещали передать украинскому войску еще 110 танков Leopard 1. Украинские военные уже тренируются на немецких машинах.

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