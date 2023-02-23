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Посол Німеччини про передачу літаків Україні: це звернення, перш за все, не до нас

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Київ, Четвер 23 лютого 2023 15:09
Посол Німеччини про передачу літаків Україні: це звернення, перш за все, не до нас Фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Звернення щодо передачі Україні літаків, перш за все, не має бути адресоване до Німеччини. Оскільки в Києві простять F-16, а вони не німецького виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я вважаю, що про літаки - це звернення, перш за все, не до нас. Тому що, як ваш міністр Резніков сказав після зустрічі з нашим міністром оборони, Україна зараз вибирає ту платформу літаків, яку вона потребує", - сказала вона.

Посол зазначила, що "Німеччина була у фокусі уваги щодо танків", тому що Україна з першого майже дня казала, що потребує танків, власне, Leopard.

"Тобто вони з першого дня казали: Leopard були б найкраще. І через те Німеччина залишалася у фокусі. З літаками, мені здається, те, що я чую, Україна більше думає про F-16. І це вже не наші. Тобто, мені здається, що, можливо, там буде інша країна творити таку коаліцію щодо літаків", - заявила вона.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув можливість передачі Україні сучасних винищувачів, заявивши про можливу "ескалацію".

Додамо, як згодом пояснив глава МЗС Дмитро Кулеба, Німеччина не буде відігравати ключову роль у питанні постачання бойових літаків Україні. оскільки останнє слово буде за США.

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