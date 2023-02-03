Кулеба про винищувачі для України: у питанні літаків Німеччина не відіграє ключову роль

Німеччина не буде відігравати ключову роль у питанні постачання бойових літаків Україні. З винищувачами останнє слово буде за США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю BBC.

Він пояснив, що під час обговорення можливої передачі Україні винищувачів найчастіше мова йде про F-16, оскільки це наймасовіший бойовий літак.

"Звичайно, ми не списуємо з рахунків й інші літаки, такі як шведські Гріпени, французькі Міражі та Рафалі. Ми відкриті до спілкування з усіма партнерами", - сказав Кулеба.

При цьому він прокоментував категоричну позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо винищувачів. Міністр зазначив, що рішення Берліна було важливим у постачанні танків Leopard, систем ППО IRIS-T, оскільки це німецькі технології. Проте з літаками ключову роль відіграють США як країна-виробник.

"У питанні літаків слово Німеччини не є ключовим, тому що це американська технологія", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув можливість передачі Україні сучасних винищувачів, заявивши про можливу ескалацію. Він закликав німецьких політиків припинити дискусії.

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