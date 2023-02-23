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Посол Германии о передаче самолетов Украине: это обращение, прежде всего, не к нам

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Киев, Четверг 23 февраля 2023 15:09
Посол Германии о передаче самолетов Украине: это обращение, прежде всего, не к нам Фото: посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Обращение по передаче Украине самолетов, прежде всего, не должно быть адресовано Германии. Поскольку в Киеве простят F-16, а они не немецкого производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Германии в Украине Анки Фельдгузен в интервью Радио Свобода.

"Я считаю, что о самолетах - это обращение, прежде всего, не к нам. Потому что, как ваш министр Резников сказал после встречи с нашим министром обороны, Украина сейчас выбирает ту платформу самолетов, в которой она нуждается", - сказала она.

Посол отметила, что "Германия была в фокусе внимания по танкам", потому что Украина с первого почти дня говорила, что нуждается в танках, собственно, в Leopard.

"То есть они с первого дня говорили: Leopard были бы лучше. И потому Германия оставалась в фокусе. С самолетами, мне кажется, то, что я слышу, Украина больше думает о F-16. И это уже не наши. То есть, мне кажется, что, возможно, там будет другая страна создавать такую коалицию по самолетам", - заявила она.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность передачи Украине современных истребителей, заявив о возможной "эскалации".

Как пояснил глава МИД Дмитрий Кулеба, Германия не будет играть ключевую роль в вопросе поставки боевых самолетов Украине, поскольку последнее слово будет за США.

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