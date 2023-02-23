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Посол Німеччини очікує, що у квітні в Україні буде "досить серйозна" кількість танків

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Київ, Четвер 23 лютого 2023 14:46
Посол Німеччини очікує, що у квітні в Україні буде "досить серйозна" кількість танків Фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Перші західні таки від Німеччини надійдуть в Україну вже у березні, в цей час також заплановані постачання з Іспанії. Тому не виключено, що в українців у квітні буде досить така серйозна кількість танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Ми вже повідомили про те, що наші перші танки будуть наприкінці березня. Ваші військові зараз навчаються на них. Ми бачимо картинки з полігону в Німеччині", - сказала вона.

Посол також звернула увагу, що українська сторона також у цей проміжок часу має отримати танки і від іспанців.

"...Іспанія теж згодна. Вони повідомили, що їхні танки будуть наприкінці березня. Мені здається, що у квітні буде вже досить така серйозна кількість", - зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін розраховує поставити танки Leopard 2A6 до України в останній тиждень березня.

Додамо, вчора глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що Україна найближчим часом очікує від партнерів перші танки вже з підготовленими екіпажами.

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