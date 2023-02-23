Посол Германии ожидает, что в апреле в Украине будет "достаточно серьезное" количество танков

Первые западные танки от Германии поступят в Украину уже в марте, в это время также запланированы поставки из Испании. Поэтому не исключено, что у украинцев в апреле будет достаточно серьезное количество танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Германии в Украине Анки Фельдгузен в интервью Радио Свобода.

"Мы уже сообщили о том, что наши первые танки будут в конце марта. Ваши военные сейчас учатся на них. Мы видим картинки из полигона в Германии", - сказала она.

Посол также обратила внимание, что украинская сторона в этот промежуток времени должна получить танки и от испанцев.

"...Испания тоже согласна. Они сообщили, что их танки будут в конце марта. Мне кажется, что в апреле будет уже достаточно серьезное количество", - отметила она.

Напомним, недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин рассчитывает поставить танки Leopard 2A6 в Украину в последнюю неделю марта.

Добавим, вчера глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что Украина в ближайшее время ожидает от партнеров первые танки уже с подготовленными экипажами.

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