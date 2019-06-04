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АП назвала фейком информацию о сроках встречи Зеленского с Трампом

Новости » Политика    04.06.2019 - 10:55
АП назвала фейком информацию о сроках встречи Зеленского с Трампом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского

Администрация президента опровергла информацию о сроках встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, президентом США. Об этом сообщает пресс-служба АП.

В АП заявили, что Борис Тизенгаузен, который представился внештатным советником президента и назвал сроки встречи Зеленского с Трампом, не является членом его команды.

"Учитывая это, обращаем внимание украинской общественности и журналистов - Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как к фейковой", - говорится в сообщении.

АП назвала фейком информацию о сроках встречи Зеленского с ТрампомНапомним, Борис Тизенгаузен в эфире "Радио Свобода" заявил, что Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом после саммита G20, который запланирован на 28-29 июня.

Однако, отметим, что ранее Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Вашингтон. В Администрации президента Украины тогда сообщили, что благодарны за приглашение Дональду Трампу. Точная дата пока неизвестна.

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