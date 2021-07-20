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Посол назвал количество работающих в Польше украинцев

Автор: Александр Белоус

Посол Украины в Польше Андрей Дещица оценивает количество работающих в этой стране украинцев в 1,5 млн. Около 50 тыс. украинских студентов учатся в вузах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое Дещица на всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы".

"Сейчас речь идет приблизительно о приблизительно 1,5 млн украинцев, которые работают в Польше", - сказал он.

По его словам, сейчас наблюдается рост количества трудовых мигрантов. "Если говорить в сравнении с 2014 годом, то это приблизительно в 2-3 раза", - добавил он.

По его словам, 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, а остальные работают на трудовых договорах легально, но налоги не платят.

Посол также сообщил, что в 2014 году в Польше было 680 фирм, где собственниками были украинцы, а в 2021 году в Польше существует 16 тыс. предприятий, где собственниками или совладельцами являются украинцы.

Напомним, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину в 2021 году до 13 млрд долларов.

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