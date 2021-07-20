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Посол назвав кількість працюючих у Польщі українців

Автор: Олександр Білоус

Посол України в Польщі Андрій Дещиця оцінює кількість працюючих в цій країні українців в 1,5 млн. Близько 50 тис. українських студентів навчаються у вузах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку Дещиця на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси".

"Зараз мова йде приблизно про приблизно 1,5 млн українців, які працюють у Польщі", - сказав він.

За його словами, зараз спостерігається зростання кількості трудових мігрантів. "Якщо говорити в порівнянні з 2014 роком, то це приблизно у 2-3 рази", - додав він.

За його словами, 600 тис. українців офіційно платять податки до Фонду соціального страхування, а решта працюють на трудових договорах легально, але податки не платять.

Посол також повідомив, що у 2014 році в Польщі було 680 фірм, де власниками були українці, а у 2021 році в Польщі існує 16 тис.підприємств, де власниками або співвласниками є українці.

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну у 2021 році до 13 млрд доларів.

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