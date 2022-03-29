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Посол назвал имя немецкого чиновника, заявившего, что "Украине осталось несколько часов"

Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, как немецкие политики и чиновники восприняли вторжение России в Украину. Он назвал имя чиновника, который считал, что РФ захватит Украину за несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Мельника газете Frankfurter Allgemeine.

По словам дипломата, в сопротивление и победу Украины не поверил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Мельник заявил, что он сидел "такой вежливой улыбкой и разговаривал так, как будто поражение украинцев уже давно предрешено".

"У вас всего несколько часов", - сказал немецкий министр.

Также Линднер добавил, что поставлять оружие в Украину или исключать Россию из SWIFT бессмысленно.

Украинский посол охарактеризовал этот разговор как "худший в жизни".

Напомним, вчера Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

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Война России против УкраиныАндрей МельникГермания