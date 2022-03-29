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Посол назвав ім'я німецького чиновника, який заявив, що "Україні залишилося кілька годин"

Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, як німецькі політики і чиновники сприйняли вторгнення Росії в Україну. Він назвав ім'я чиновника, який вважав, що РФ захопить Україну за кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мельника газеті Frankfurter Allgemeine.

За словами дипломата, в опір і перемогу України не повірив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер. Мельник заявив, що він сидів "такою ввічливою посмішкою і розмовляв так, як ніби поразка українців вже давно вирішена".

"У вас всього кілька годин", - сказав німецький міністр.

Також Лінднер додав, що поставляти зброю в Україну або виключати Росію з SWIFT безглуздо.

Український посол охарактеризував цю розмову як "найгіршу в житті".

Нагадавши, вчора Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Війна Росії проти УкраїниАндрей МельникГермания