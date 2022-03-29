Посол назвав ім'я німецького чиновника, який заявив, що "Україні залишилося кілька годин"

За словами дипломата, в опір і перемогу України не повірив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер. Мельник заявив, що він сидів "такою ввічливою посмішкою і розмовляв так, як ніби поразка українців вже давно вирішена".

"У вас всього кілька годин", - сказав німецький міністр.

Також Лінднер додав, що поставляти зброю в Україну або виключати Росію з SWIFT безглуздо.

Український посол охарактеризував цю розмову як "найгіршу в житті".