Посол Литвы вернулся в Киев

В четверг, 7 апреля, в Киев вернулся посол Литвы Вальдемарас Сарапинас. Таким образом, литовское посольство возобновляет работу после начала полномасштабного вторжения России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Посол заявил, что гордится решением Литвы вернуть его в Киев, и отметил, что другие страны уже начали следовать этому примеру.

При этом он добавил, что Украина живет в условиях войны. Также он сообщил, что по всей стране много солдат и блокпостов.

"Много солдат, много блокпостов. Фактически, страна живет в условиях войны. Думаю, это хорошо видно по тем кадрам, которые видел весь мир, в том числе и литовские зрители, каждый день видят на своих экранах", - заявил Сарапинас.