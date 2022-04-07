Посол Литви повернувся до Києва

У четвер, 7 квітня, до Києва повернувся посол Литви Вальдемарас Сарапінас. Таким чином, литовське посольство відновлює роботу після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Посол заявив, що пишається рішенням Литви повернути його до Києва, і зазначив, що інші країни вже почали наслідувати цей приклад.
При цьому він додав, що Україна живе в умовах війни. Також він повідомив, що по всій країні багато солдатів і блокпостів.
"Багато солдатів, багато блокпостів. Фактично, країна живе в умовах війни. Думаю, це добре видно по тих кадрах, які бачив весь світ, в тому числі і литовські глядачі, кожен день бачать на своїх екранах", - заявив Сарапінас.
Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив про відкликання посла з Росії.
Зазначимо, що напередодні початку війни посольство Литви в Україні тимчасово переїхало до Львова . Тоді ж Міністерство закордонних справ Литви закликало всіх громадян покинути Україну з міркувань безпеки.
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